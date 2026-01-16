الكنيسة الأرثوذكسية تكشف تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 06:30 مساءً - أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية، بيانا اليوم الجمعة، بشأن الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت الكنيسة فى البيان، إنه فى إطار المتابعة الصحية التى يجريها قداسة البابا تواضروس الثانى، وبعد عدة تحاليل وفحوصات، تطلبت حالة قداسته تدخلًا جراحيًّا بإحدى الكليتين، وهو ما تم بنجاح كامل.