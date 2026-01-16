نائب: تشكيل لجنة وطنية فلسطينية خطوة محورية لاستقرار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 06:30 مساءً - أشاد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بإعلان اكتمال تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا على طريق استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وأكد حسان، في بيان له، أن تشكيل اللجنة الوطنية يُعد بداية حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم جهود إعادة الإعمار.

وثمّن وكيل لجنة الشئون الدينية الجهود المصرية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، لدعم القضية الفلسطينية، والعمل مع مختلف الشركاء للوصول إلى هذا التفاهم، بما يعكس الدور المصري التاريخي والمحوري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعرب النائب زكريا حسان عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يبذله من جهود صادقة ومخلصة لدعم قطاع غزة، والحفاظ على القضية الفلسطينية رغم محاولات التشكيك والاستهداف المتعمد للدور المصري، مؤكدًا أن الموقف المصري سيظل ثابتًا وداعمًا للقضية الفلسطينية حتى تحقيق العدالة والسلام العادل والشامل.