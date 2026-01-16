برلمانى: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية نحو استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 06:30 مساءً - أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن استكمال الدور المصري والقيادة السياسية في إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يمثل خطوة استراتيجية هامة على طريق تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، موضحا أن مصر قامت بدور محورى فى دعم جهود التوافق بين الأطراف المختلفة.

وأكد "الغنيمى" أن القيادة السياسية لم تدخر جهدًا فى الدفع بهذه المبادرة الوطنية إلى الأمام، بما يعكس رؤية مصر الثابتة تجاه تحقيق السلام والاستقرار الإقليمى.

وشدد الغنيمى على دعمه الكامل للدور المصري والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف المعنية والوسطاء الدوليين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود الفلسطينية، وتعزيز فرص النجاح للمرحلة القادمة من اتفاق شرم الشيخ.

وأضاف الغنيمي، أن القيادة المصرية قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بالدبلوماسية الفاعلة وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، ما يعكس الدور الوطني الكبير لمصر في حماية الأمن القومي العربي وتحقيق التوازن الإقليمي.

وأكد الغنيمي على أهمية متابعة هذه الجهود والعمل بروح وطنية مشتركة لضمان نجاح المرحلة الثانية، وتحويل هذه المبادرة إلى إنجاز ملموس يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويصب في مصلحة الشعب الفلسطيني والقضايا العربية كافة.