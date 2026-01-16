وكيل «خارجية الشيوخ»: الدور المصرى فى غزة يؤكد ريادة مصر ويُمهّد لإعادة الإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 06:30 مساءً - ثمّن النائب ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن نجاح الوساطة المصرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الوسطاء الدوليين، في التوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن قطاع غزة، يعكس الدور المصري المحوري والثابت في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد عبد المقصود، أن التحرك المصري النشط أسهم بشكل مباشر في تهيئة الأجواء اللازمة للتهدئة، وفتح الطريق أمام بدء خطوات جادة نحو إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد استكمالًا طبيعيًا لما تم التأكيد عليه خلال قمة شرم الشيخ، التي أرست إطارًا مهمًا للتفاهم بين الأطراف المعنية.

القيادة السياسية المصرية أدارت الملفات الإقليمية الحساسة بحكمة واتزان

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القيادة السياسية المصرية أثبتت من جديد قدرتها على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة بحكمة واتزان، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم استقرار المنطقة ككل.

وشدد عبد المقصود على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لهذا المسار، وتكثيف الجهود لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن مصر كانت وستظل صوتا داعما للسلام العادل والدائم، وركيزة أساسية في أي تحرك جاد نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.