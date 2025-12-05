الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة مرور عام على "التغيير" وسقوط نظام بشار الأسد، مؤكداً دعم موسكو لمسار الاستقرار في سوريا.

بوتين يهنئ الشرع بذكرى عام على التغيير في سوريا

وتشهد المدن السورية فعاليات واحتفالات رسمية وشعبية بمناسبة الذكرى الأولى لـ"التحرير"، تتضمن عروضاً ثقافية وأنشطة تجسد ما تصفه السلطات بـ"الصمود وترسيخ القيم الوطنية".



ويأتي ذلك بعد زيارة الشرع إلى موسكو في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه أواخر 2024 عقب سقوط النظام السابق. وبحث الشرع خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع بوتين.



وخلال اللقاء، أكد بوتين أن مصالح الشعب السوري هي ما يوجه السياسة الروسية، معلناً استعداد موسكو لتعزيز التنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين. من جانبه، شدد الشرع على التزام سوريا بجميع الاتفاقيات السابقة مع روسيا، وحرصه على تعميق الشراكة الاستراتيجية.



وكانت وكالة "سانا" قد ذكرت أن زيارة الشرع هدفت إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.