 داخلية غزة تدعو المرتبطين بالاحتلال لتسليم أنفسهم فوراً

الرياض - كتبت رنا صلاح - دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الجمعة، جميع المتورطين في المجموعات الإجرامية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي إلى تسليم أنفسهم فوراً للأجهزة الأمنية، مؤكدة أن ذلك سيسهم في تخفيف إجراءات محاكمتهم ومعالجة ملفاتهم وفق القانون.

وجاء بيان الداخلية عقب مقتل ياسر أبو شباب، الذي تصفه وسائل إعلام عبرية ومجموعته بأنه زعيم مليشيا متعاونة مع جيش الاحتلال في غزة. وقالت الوزارة إن مقتله يمثل "مصيراً حتمياً لكل من يورط نفسه بالارتباط بالاحتلال".

وأشادت الداخلية بمواقف العائلات والقبائل التي تبرأت من أبو شباب، معتبرة أن الاحتلال شكّل تلك المجموعات لتنفيذ "مخططاته الإجرامية ضد شعبنا". وكانت قبيلة الترابين قد أعلنت مقتله، ووصفت نهايته بأنها "طيّ لصفحة عار" لا تمثل تاريخ القبيلة.

وأكدت الداخلية أن محاولات الاحتلال لإحداث شرخ داخلي "فشلت"، وأن المجموعات التي شكّلها بقيت "معزولة دون ظهير شعبي"، إلى أن انتهت بالزوال.

وفي المقابل، أعلنت مجموعة "ياسر أبو شباب – القوات الشعبية" عبر فيسبوك مقتله، مدعية أنه أصيب خلال محاولة لفض نزاع عائلي، بينما سبق أن وصفت الفصائل الفلسطينية هذه المجموعة بأنها "مارقة وخائنة" وشُكّلت لخدمة الاحتلال.

وكانت تقارير دولية، بينها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قد وصفت أبو شباب بأنه يقود "عصابة إجرامية" في رفح متهمة بنهب شاحنات المساعدات. كما سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإقرار بتسليح مجموعات في غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، رغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يومياً.