 الاحتلال يقرر هدم 25 مبنى جديدًا في مخيم نور شمس

الرياض - كتبت رنا صلاح - قرر جيش الاحتلال تنفيذ أمر عسكري يقضي بهدم 25 مبنى إضافيًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، في تصعيد جديد يستهدف المخيم المحاصر منذ 309 أيام متواصلة، بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ322 على التوالي. ويواصل جيش الاحتلال تشديد حصاره على مخيمي طولكرم ونور شمس عبر إغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية وتركيب بوابات حديدية عند عدد من المداخل الرئيسة، وسط إطلاق نار كثيف يسمع يوميًا داخل المخيمين.

ودعا محافظ طولكرم عبد الله كميل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى تحرك عاجل لوقف قرار الهدم، معتبرًا أنه يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف السكان وممتلكاتهم في المخيمين وما رافقها من عمليات تدمير واسعة ونزوح قسري. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مطالبًا بتدخل فوري لوقف العدوان المتواصل على محافظة طولكرم بما يشمل المخيمين والقرى والبلدات التابعة لها.

وكان مخيما طولكرم ونور شمس قد شهدا خلال صيف العام الجاري موجة هدم واسعة طالت أكثر من 100 مبنى ووحدة سكنية في محاولة لتغيير معالمهما الجغرافية وفرض واقع جديد على الأرض. وأسفر العدوان المستمر عن تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة تضم ما يزيد على 25 ألف فلسطيني، إلى جانب تدمير أكثر من 600 منزل بشكل كامل و2573 منزلًا جزئيًا، ما أدى إلى تحويل المخيمين إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

كما أدى التصعيد العسكري في طولكرم ومخيميها إلى استشهاد 14 فلسطينيًا بينهم طفل وامرأتان إحداهما في الشهر الثامن من الحمل، فضلًا عن عشرات الإصابات والاعتقالات وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات.