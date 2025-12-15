الرياض - كتبت رنا صلاح -ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة آسفي على ساحل المغرب الأطلسي، الاثنين، إلى 37 شخصا، وذلك جراء هطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والمتاجر، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة آسفي المغربية إلى 37

وذكرت السلطات في بيان أن 14 شخصا يخضعون للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة، لافتة إلى استمرار عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى للضحايا جراء أوضاع مناخية من هذا النوع في المغرب منذ أكثر من عقد.