الرياض - كتبت رنا صلاح - ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، لعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، إطلاق سلسلة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 300 سلعة في جميع أسواقها.

عروض ترويجية واسعة في الاستهلاكية المدنية

وتبدأ التخفيضات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى الـ26 من الشهر الحالي، وبنسب تخفيض تصل إلى 48 بالمائة لبعض المواد.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الاثنين، إن العروض ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية"، إضافة إلى مواد التنظيف والمواد المنزلية.

ولفت إلى أن التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا، والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار تلك العروض.

وأشار إلى أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على المنتجات، وتحرص على توفير الكميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وبين أنه يمكن للمستهلكين طلب السلع من خلال خدمة التوصيل عبر تطبيق "أوفرات" المتوفر على نظامي "أندرويد" و"iOS"، في 5 محافظات هي: "عمان، والزرقاء، وإربد، ومادبا، والبلقاء"، كما يمكن للمستهلكين في العاصمة فقط الطلب من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالمؤسسة عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo ، أو من خلال تطبيق المؤسسة على نظامي "أندرويد" و"iOS" تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وفي سياق منفصل، أوضح الجراح أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية: الخط الساخن (4885843)، صفحة المؤسسة على "فيسبوك"، التواصل المباشر مع مدير السوق/خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، والموقع الإلكتروني للمؤسسة.