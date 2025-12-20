الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 13 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 6 شهداء جدد و7 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، إضافة إلى تسجيل 20 إصابة.

13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن عددا من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن بسبب الأوضاع الميدانية.



وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الضحايا 401 شهيد، و1108 جرحى، مشيرا إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 70925 شهيدا و171185 جريحا.