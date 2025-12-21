الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، ان عناصر الأمن القوا القبض على خلية تابعة لعصابة داعش الإرهابية في منطقة داريا بريف العاصمة، خلال عملية أمنية محكمة في المنطقة.

القبض على خلية إرهابية تابعة لداعش بداريا السورية

وقال الدالاتي في تصريح: نفّذت الوحدات المختصة في الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة في منطقة داريا، استهدفت وكرا لعصابة "داعش" الإرهابي، بعد تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصره خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها، إضافة إلى 6 من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم، معدّة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية.

وأوضح أنه جرى تنفيذ العملية وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين، وتعكس العملية مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات، وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية، وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع أي تهديد لأمن المجتمع، وتحقيق السلم والاستقرار فيه.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب تمكنت في 16 كانون الأول، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، وخلال عملية أمنية محكمة من إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لعصابة "داعش" مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب.