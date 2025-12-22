الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش اللبناني، الأحد، عن العثور على جهاز تجسس "إسرائيلي" مموه مزود بآلة تصوير في عمق الجنوب اللبناني، وذلك في ظل استمرار التوترات الميدانية والخروقات الإسرائيلية المتكررة.

الجيش اللبناني يعثر على جهاز تجسس إسرائيلي في يارون

تفاصيل البيان العسكري:



الجهاز تم رصده في بلدة يارون – قضاء بنت جبيل، وكان موضوعاً بطريقة احترافية لضمان عدم اكتشافه.



وحدة مختصة قامت بتفكيك الجهاز ونقله للمعاينة الفنية.



الاكتشاف جاء ضمن عمليات المسح الهندسي الدقيقة التي تنفذها الوحدات العسكرية في المناطق الجنوبية لمواجهة الاعتداءات.



تحذيرات الجيش اللبناني:



دعا المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة قد يتم العثور عليها في الحقول أو المناطق السكنية.



شدد على ضرورة عدم لمس هذه الأجسام والتبليغ الفوري عنها لدى أقرب مركز عسكري حفاظاً على السلامة العامة.



السياق الأمني:



لبنان شهد منذ تشرين الأول 2023 سلسلة تصعيدات تحولت إلى حرب شاملة في أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف مصاب.



رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق عبر غارات جوية على مناطق جنوبية وشرقية.



القوات الإسرائيلية لا تزال تفرض سيطرتها على خمس تلال لبنانية احتلتها خلال المواجهات الأخيرة، متذرعة باستهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية لـ"حزب الله".



الدلالات الأمنية: العثور على جهاز التجسس في يارون يعكس حجم الاختراقات التقنية والأمنية التي تحاول إسرائيل ترسيخها لتعزيز رقابتها على التحركات داخل الأراضي اللبنانية، ما يضع اتفاق التهدئة أمام تحديات جديدة ويزيد من تعقيد المشهد الحدودي.