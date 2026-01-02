الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة المتحدة موجة طقس شتوية قاسية مع تساقط الثلوج وتكوّن الجليد في مختلف المناطق، تزامناً مع بداية عام 2026، وسط تحذيرات من استمرار البرد الشديد لعدة أيام.

موجة برد قارس وثلوج تغطي بريطانيا مع بداية العام الجديد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، أن اسكتلندا ستكون الأكثر تضرراً، مع إصدار تحذيرات برتقالية من تساقط كثيف للثلوج قد يصل إلى 40 سم في بعض المناطق، بينما قد تشهد أجزاء من إنجلترا وويلز تراكمات تصل إلى 5 سم.

وبحسب هيئة "بي بي سي"، فإن التحذيرات الصفراء تشمل أيضًا إنجلترا وإيرلندا الشمالية وويلز، مع توقعات باضطرابات واسعة في حركة النقل والطرق، واحتمال انقطاع الكهرباء.

ويعزو خبراء الطقس هذه الأوضاع إلى تدفق هواء قطبي شديد البرودة؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وزيادة مخاطر العواصف الثلجية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى الأسبوع المقبل، مع إمكانية صدور تحذيرات إضافية.