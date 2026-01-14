نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تسجل فائضا تجاريا قياسيا بقيمة 1.189 تريليون دولار في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 04:06 مساءً - – سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 1.189 تريليون دولار خلال 2025 وذلك مع استعداد المنتجين لثلاث سنوات أخرى لإدارة دونالد ترامب التي تسعى إلى إبطاء قوة الإنتاج الصينية بتحويل الطلبات الأمريكية إلى أسواق جديدة.

وأظهرت بيانات جمركية اليوم الأربعاء، أن الشحنات الصادرة لكامل العام ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة، في حين استقرت الواردات..

ومع تطلع صانعي السياسة الصينيين إلى الصادرات لمواجهة الركود العقاري المطول وتباطؤ الطلب المحلي، فإن الفائض التجاري الضخم يهدد بمزيد من القلق للاقتصادات القلقة بالفعل من ممارسات بكين التجارية واعتمادها على المنتجات الصينية الرئيسية.

