غدًا بدء صرف مساعدات «تكافل وكرامة» لشهر يناير 2026 للمستفيدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 03:30 مساءً - تعلن وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يناير 2026 اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس، ليستفيد منه ملايين المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

ويشمل البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، وبموازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه، تستهدف دعم محدودي الدخل وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين سيتمكنون من صرف مستحقاتهم اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الغد عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية استخدام بطاقات «تكافل وكرامة» في عمليات الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية والمشتريات المختلفة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.