الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من استهلاك منتجات حليب أطفال من إنتاج شركة نستله للعلامات التجارية نان "NAN"، ألفامينو "ALFAMINO"، إس - 26 جولد "S-26 GOLD"، إس - 26 ألتيما "S-26 ULTIMA"، وذلك بناءً على إبلاغ طوعي من الشركة يفيد بقيامها بسحب عدد من منتجاتها، لاحتمالية تلوثها بسم "سيريوليد" (Cereulide) الذي تفرزه بكتيريا "باسيلس سيريوس" (Bacillus cereus)، التي قد تشكل خطراً على صحة الرضع.

السعودية تسحب منتجات حليب أطفال لنستله

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار السحب الطوعي الاحترازي، الذي أعلنته الشركة المنتجة، وبعد تقييم المخاطر المحتملة، إذ قد يؤدي التعرض لهذه السموم إلى ظهور أعراض صحية تشمل الغثيان والقيء المتكرر وآلام البطن، مؤكدةً أنها لم تُسجَّل حتى تاريخه أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استهلاك المنتجات المشمولة بالسحب والتخلص منها فوراً، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة لسحب المنتجات من الأسواق، ومتابعة تنفيذ ذلك مباشرةً.

وفي مصر، أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن منتج حليب الأطفال الذي أعلنت شركة "نستله" سحب كميات محددة منه في عدد من الدول الأوروبية، بدعوى احتمال تلوثه بمادة سامة، غير مسجل لدى الهيئة وغير متداول بالأسواق المصرية.

وأوضحت الهيئة أن المنتج المشار إليه غير مدرج بإدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولم يحصل على أي تراخيص للاستيراد أو التداول داخل مصر، مشدّدة على أنه لا يوجد بالسوق المحلية.

وشددت الهيئة على أن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصرية تخضع لإجراءات تسجيل وفحص ورقابة صارمة، وفقاً لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية، خاصة تلك الموجهة للأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً وحساسية.

وقالت نستله، التي تنتج منتجات تتراوح بين "كيت كات" و"نسكافيه"، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه لم يجرِ تأكيد تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات التي جرى سحبها.

وأضاف متحدث باسم الشركة أنه بعد اكتشاف مشكلة تتعلق بالجودة في أحد المكوّنات المورَّدة من قبل مورد رئيسي، أجرت نستله "اختبارات على جميع زيوت حمض الأراكيدونيك ومخاليط الزيوت المقابلة المستخدمة في إنتاج منتجات تغذية الرضع التي قد تكون متأثرة".

ومع اكتمال الاختبارات، قامت نستله بسحب المنتجات المتأثرة، وبدأت في تفعيل موردين بديلَين لزيت حمض الأراكيدونيك، وزيادة الإنتاج في عدد من مصانعها، وتسريع طرح المنتجات غير المتأثرة من مراكز التوزيع للحفاظ على استمرارية الإمدادات.