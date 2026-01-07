الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد شخص وجرح آخر، الأربعاء، إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في إحدى بلدات قضاء صور جنوبي لبنان.

شهيد ومصاب في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

يأتي في تواصل للانتهاكات الإسرائيلية في لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله” الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جويا بقضاء صور.

وبشأن حصيلة الغارة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، “استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح” لم توضح مدى خطورتها.