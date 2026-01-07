الرياض - كتبت رنا صلاح - نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مسؤول في محافظة حلب بنزوح عشرات الآلاف من المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

حلب: نزوح عشرات الآلاف من الشيخ مقصود والأشرفية جراء الاشتباكات

وأوضح المسؤول أن محافظة حلب تعمل على تأمين خروج الأهالي من الحيّين المذكورين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للنازحين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.



وقال أن عملية النزوح تأتي رغم محاولات تنظيم "قسد" منعهم من الخروج واستخدامهم دروعا بشرية، على حد تعبيره.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية في شمال حلب، وسط دعوات لتسهيل حركة المدنيين وضمان سلامتهم.