قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا هاجمت ميناءين بحريين في منطقة أوديسا الأوكرانية، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة ثمانية آخرين.

وهاجمت روسيا مرارا موانئ أوكرانيا والسفن التي تبحر منها وترفع أعلاما أجنبية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بعزل أوكرانيا عن البحر ردا على ضربات كييف لناقلات النفط غير المرخص بها التي تبحر إلى روسيا.

وقالت إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية، إن الميناءين اللذين تعرضا للهجوم هما تشورنومورسك وبفيديني، وكلاهما شريان تصدير رئيسي لاقتصاد أوكرانيا الذي يعتمد على السلع الأساسية.

أوكرانيا: روسيا تهاجم ميناءين بمنطقة أوديسا

وأضاف كوليبا أن منشآت الموانئ والمباني الإدارية والصهاريج التي تحتوي على الزيوت النباتية تضررت في هجمات اليوم، مضيفا أن الموانئ مستمرة في العمل حتى مع أعمال إصلاح الأضرار.

وصعدت روسيا من ضرباتها على الموانئ الأوكرانية في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن شنت أوكرانيا ضربات على ناقلات فارغة من "أسطول الظل" والتي تستخدمها موسكو لشحن نفطها إلى المشترين على الرغم من العقوبات الغربية.

