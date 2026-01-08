 وزارة الطوارئ: تنظيم قسد يستهدف بطلقات قناص سيارة إسعاف

الرياض - كتبت رنا صلاح - نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن تنظيم قسد المتمركز في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب استهدف بطلقات قناص سيارة إسعاف للدفاع المدني السوري، تحمل الشارات والرموز الدالة على مهامها، أثناء وجودها بالقرب من إحدى نقاط إجلاء وعبور المدنيين، مما أدى لإصابة مسعفة بجروح طفيفة.

من جهته قال مراسل الوكالة إن تنظيم قسد استهدف بقذائف المدفعية بلدة كفر حمرة بالريف الشمالي، واستهدف بالرشاشات الثقيلة مؤسسة مياه حلب في حي سليمان الحلبي.