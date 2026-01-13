وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين

​شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن مصر، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين، التي عُقدت برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخريف، وبمشاركة وزراء ومسئولي قطاع التعدين من 100 دولة، إلى جانب 70 من قادة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتعدين والتمويل.

​يأتي الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، تحت شعار "المعادن.

مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، والذي يشهد مشاركة مصرية رفيعة المستوى من قطاع التعدين، بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لعرض وترويج فرص الاستثمار، في ضوء الإصلاحات والحوافز الجديدة والمقومات التي تدعم جذب مزيد من الاستثمارات للبحث عن المعادن واستغلالها في مصر.