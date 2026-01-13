وزير الزراعة يستقبل مجلس إدارة "فلاحة البساتين" ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 03:30 مساءً -

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء مجلس إدارة جمعية فلاحة البساتين المصرية، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ماهر والي، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة الأسبق، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك ودعم نشاط الجمعية في الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد فاروق على الدور التاريخي والعلمي لجمعية فلاحة البساتين، مشدداً على حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعية لتحقيق أهدافها التنموية، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح أبوابها للتعاون مع الخبرات الأكاديمية والجمعيات الأهلية المتخصصة بما يخدم قطاع الزراعة في مصر.

تناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات هامة، أبرزها: تبادل الخبرات، في مجال الإرشاد الزراعي، وتطوير المحاصيل البستانية وتبادل الخبرات، وتقديم البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، عن تقديرهم لجهود وزارة الزراعة في تطوير القطاع، والحرص على تعزيز التعاون المشترك، مؤكدين أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية، لدعم جهود التنمية والنهضة الزراعية المنشودة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.