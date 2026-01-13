صندوق تحيا مصر يطلق أسبوع الخير ببلطيم لدعم أكثر من 6 آلاف أسرة بمحافظة كفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 03:30 مساءً -

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق أنشطة صندوق تحيا مصر في جميع أنحاء الجمهورية، أطلق الصندوق فعاليات أسبوع الخير في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الصندوق لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، استهدفت هذه الفعاليات تقديم دعم شامل وموسع لأكثر من 6 آلاف أسرة، ويأتي أسبوع الخير في إطار التعاون المثمر بين صندوق تحيا مصر والمنطقة الشمالية العسكرية.

شهدت فعاليات "أسبوع الخير" حضور اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء أ.ح ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعدد من قيادات الصندوق والمحافظات، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة التي أسهمت في إنجاح أسبوع الخير، إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن أسبوع الخير يُعد تجسيدًا لنموذج رائد في العمل المجتمعي المتكامل، حيث يقدم الصندوق حزمة شاملة من الخدمات الإنسانية والتنموية بمدينة بلطيم – محافظة كفر الشيخ.

وقال عبد الفتاح إن فعاليات أسبوع الخير تتضمن تنظيم معرض للكساء ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، حيث يتيح المعرض للأسر المستهدفة فرصة اختيار ما يناسبها من بين 60 ألف قطعة ملابس إلى جانب مجموعة من الأحذية والإكسسوارات والأدوات المنزلية الضرورية لتيسير شؤون حياتهم اليومية، وذلك كهدايا مقدمة من الصندوق.

وفي إطار مبادرة "شتاء آمن"، التي أطلقها الصندوق لمجابهة انخفاض درجات الحرارة بدخول فصل الشتاء، تم توزيع الألحفة والبطاطين والمفروشات الشتوية على الأسر المستحقة.

وواصل أسبوع الخير عطاءه عبر مبادرة "بالهنا والشفا"، من خلال توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية جافة و12 طنً من اللحوم، وقد تم توجيه هذا الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بالاعتماد على قواعد بيانات الصندوق المحدثة لعام 2025، وبالاستعانة بفرق رصد ميداني تجوب القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار عبد الفتاح إلى أن "أسبوع الخير" تضمن إطلاق قافلة طبية متكاملة تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتوفر القافلة فحوصات طبية شاملة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات للتحاليل المخبرية وصرف الأدوية اللازمة، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء في تخصصات (الرمد، الجلدية، الباطنة، الأطفال، العظام، والأنف والأذن والحنجرة، قلب، نساء وتوليد، جراحة عامة)، كما تركز القافلة على مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب، مع ضمان إحالة الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم القافلة ورش عمل توعوية حول أهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض المزمنة، كل ذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص، كما تهتم القافلة بتوفير بيئة آمنة وصحية بتطبيق أحدث الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

في السياق ذاته، أكد أن "أسبوع الخير" يضع ذوي الهمم على رأس أولوياته؛ حيث سُخرت الجهود لتوفير الدعم اللوجستي والصحي اللازم لهم، وشمل ذلك توزيع كراسي متحركة (يدوية وكهربائية)، وسماعات طبية متطورة، وأطراف صناعية تعويضية، بالإضافة إلى العصي البيضاء وأدوات الكتابة بطريقة "برايل" للمكفوفين.

ولم تقتصر هذه الخدمات على الجانب العيني فقط، بل امتدت لتشمل تنظيم ورش عمل تدريبية لتأهيل المستفيدين على استخدام هذه الوسائل المساعدة، مع تقديم استشارات نفسية واجتماعية لتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع، إيمانًا بأن تمكين ذوي القدرات الخاصة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن "أسبوع الخير" قد شمل محافظات عديدة منها شمال سيناء، والإسكندرية، ومطروح، وأسيوط، وسيدي براني، والأقصر، مما يؤكد التزام الصندوق بتغطية أوسع نطاق جغرافي ممكن، والوصول إلى كل المناطق النائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر، هذه الجهود المتواصلة تعكس رؤية الصندوق في بناء مجتمع أكثر تضامنًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.