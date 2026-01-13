قضايا فكرية معاصرة".. محاضرة لأئمة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 03:30 مساءً - في إطار فعاليات دورة تدريب أئمة باكستان، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، ألقى د. رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة و الفلسفة بجامعة الأزهر ، محاضرة بعنوان: «قضايا فكرية معاصرة»، تناول خلالها أبرز التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث.

وأكد د. رضا الدقيقي، أهمية ترسيخ العقيدة الصحيحة، وبناء الوعي القائم على الفهم المتوازن للدين، مشددًا على دور الأئمة والدعاة في مواجهة الشبهات الفكرية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والتعامل الواعي مع المتغيرات الثقافية والفكرية المعاصرة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج علمي وفكري متكامل، يهدف إلى تأهيل الأئمة وتعزيز قدراتهم في مخاطبة الواقع بلغة علمية رشيدة، وفكر مستنير.