الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي، بسلسلة من الغارات والقصف الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

رغم الاتفاق .. غارات وقصف جوي ومدفعي على غزة

وذكرت "وفا" أن جيش الاحتلال شن غارات على شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

كما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية شرق مدينة خان يونس، وشمال مدينة رفح جنوبا.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 463، وإجمالي الإصابات إلى 1,269، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ.