الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت طلائع قوات الجيش السوري، السبت، بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر، وسيطر عليها بالكامل بعد انسحاب قوات قسد من المدينة، بحسب بيان الجيش الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

الجيش السوري يعلن الدخول لمنطقة غرب الفرات

وفي وقت سابق، أطلق الجيش السوري عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع استراتيجية في مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد ساعات من صدور تعليمات صارمة عن هيئة العمليات.



وتستهدف هذه المرحلة تفكيك البنية التحتية لـ "حزب العمال الكردستاني" وما تبقى من فلول النظام البائد، الذين حولوا المدينة إلى منطقة عمليات لتهديد أمن الشمال السوري، وفقا لقيادة الجيش.