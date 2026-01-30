الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وصول مدمرة تابعة للبحرية الأمبركية إلى ميناء إيلات.

مدمرة تابعة للبحرية الأميركية ترسو في ميناء إيلات

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" يأتي وصول المدمرة ضمن أنشطة روتينية ومخططة مسبقاً، وكجزء من التعاون بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأميركي.

مسؤول أميركي قال الخميس إن البحرية الأميركية أرسلت سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط وسط تعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقة وتصاعد التوتر.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المدمرة ديلبرت دي. بلاك دخلت المنطقة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك عدد المدمرات في الشرق الأوسط إلى ست، إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى. وكانت شبكة سي.بي.إس نيوز أول من أوردت نبأ إرسال السفينة الحربية الإضافية إلى المنطقة.