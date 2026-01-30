اطّلع على العالمي.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي النصر السعودي استضافة نظيره نادي الخلود مساء يوم الجمعة، في لقاء مرتقب يجمعهما على أرضية "استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ويدخل النصر اللقاء وعينه علي النقاط الثلاث لتأكيد تفوقه بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (2 - 0). ويسعى الفريقان لتقديم أداء قوي في هذه الجولة الحاسمة لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة النصر ضد الخلود في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخلود في دوري روشن السعودي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري والجديد لمنافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم، كما يتاح للمشجعين متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية لضمان تغطية رقمية شاملة للمواجهة.

معلق مباراة النصر ضد الخلود في دوري روشن السعودي

كلف القائمون على شبكة قنوات ثمانية المعلق فهد العتيبي بمهمة التعليق والوصف التفصيلي على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.