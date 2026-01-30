ثبتها فوراً…تردد قناة الجديد اللبنانية Aljadeed TV على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - تحافظ قناة الجديد اللبنانية Aljadeed TV على مكانتها كواحدة من أكثر القنوات الفضائية اللبنانية حضور وتأثير في العالم العربي حيث تحظى بنسبة متابعة مرتفعة في دول مثل مصر والأردن وسوريا وفلسطين بفضل تنوع المحتوى الذي تقدمه على مدار اليوم.

وتعتمد القناة على خريطة برامجية شاملة تجمع بين البرامج الحوارية، السياسية، الاجتماعية، إلى جانب عرض المسلسلات التي تعد من أكثر الفقرات جذب للمشاهدين وهو ما جعل القناة خيار ثابت لدى شريحة واسعة من الجمهور العربي.

نبذة عن قناة الجديد اللبنانية

انطلق بث القناة لأول مرة عام 1992 تحت اسم NEW TV واستمرت في تقديم محتواها حتى عام 2001 قبل أن يتوقف البث لفترة قصيرة ثم تعود مجددًا بهوية جديدة تحت اسمها الحالي قناة الجديد لتبدأ مرحلة مختلفة من التطوير والتوسع في المحتوى والانتشار.

ومع مرور السنوات واصلت القناة تحديث أدواتها التقنية وخطتها البرامجية لمواكبة تطورات المشاهدة الفضائية ما ساهم في تعزيز حضورها الإعلامي عربيًا.

تردد قناة الجديد اللبنانية Aljadeed TV على نايل سات

تبث القناة إشارتها بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات،ويمكن استقبالها من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12130

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة الجديد اللبنانية Aljadeed TV على عرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي: