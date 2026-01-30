السيد البدوي: سأعتذر للشعب المصري حال فوزى.. والوفد فقد خطابه السياسي السنوات الماضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:34 مساءً - أعرب الدكتور السيد البدوي شحاتة، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، عن سعادته بلقاء أعضاء الحزب من مختلف المحافظات خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الحزب لعام 2026، قائلا: «اليوم التقيت بزملائي وأبنائي وبناتي من أعضاء الوفد على مستوى الجمهورية، وهذا بالنسبة لي أهم من ألف منصب.. لقاء الوفديين شرف عظيم، لذلك سعادتي كبيرة جدًا بهذا الحضور».

ووجّه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رسالة إلى أعضاء الحزب قائلاً: «انتخبوا حزب الوفد، وانتخبوا من يستطيع أن يحافظ على الوفد ومبادئه، ويعيده إلى مكانته، ويحافظ على مستقبل الوفد والوفديين، الذين لديهم من الفطنة والحكمة ما يمكنهم من حسن الاختيار».

وأكد البدوي أن الحزب خلال الفترة الماضية فقد خطابه السياسي، وتراجع دوره التنظيمي، مشيرًا إلى أن اللجان والمقرات تم إهمالها وتهميشها، وغابت حلقة التواصل بين الحزب والشارع السياسي المصري..

وأضاف: «نحن أخطأنا جميعًا في حق المصريين خلال الفترة الماضية، ولذلك فإن أول بيان سأصدره حال فوزي بثقة جموع الوفديين سيكون بيان اعتذار للشعب المصري عن تقصيرنا على مدار 8 سنوات، خاصة في التواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، والوقوف على همومهم وآمالهم.. لقد قصرنا كثيرًا، ويجب الاعتذار».

وشدد على أن عودة اللجان النوعية الحقيقية، المكونة من خبرات وكفاءات كلٌّ في مجاله، أمر ضروري، لأنها تمثل «عقل الحزب» ومصدر المعلومات في مختلف القضايا، موضحًا أنها لن تكون مخزنًا للأصوات، بل لجانًا متخصصة تخدم المجتمع المصري بخبراتها.

وأشار البدوي إلى أن السبب الرئيسي لعودته للحزب هو العمل على عودة الوفد قويًا كما عرفه الشعب المصري، مؤكدًا أن الحزب كان حاضرًا في القضايا الوطنية، وشارك بقوة في تصحيح اخطاء ثورة 25 يناير، وفي تشكيل جبهة الإنقاذ التي انطلقت من داخل حزب الوفد كان الوفد حاضرًا، وكذلك في ثورة الشعب ثورة 30 يونيو.

واختتم قائلاً إن عودة الوفد قد تستغرق بعض الوقت، «لكن الحزب سيعود بقوة».

وبدأ منذ قليل إدلاء أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد بأصواتهم في إنتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الأنتخاب، وذلك منذ التاسعه صباحا .

كانت اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة الوفد قد إطمأنت على جاهزية كافة اللجان وصناديق الإقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الإنتخابية.

وشهد مقر الإنتخاب إنتظامًا كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الإلتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.