اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد صنداونز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي الهلال السوداني لاستضافة نظيره نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مساء يوم الجمعة، في لقاء قمة يحتضنه "استاد أماهارو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

يدخل الهلال المواجهة بطموح الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل عن المجموعة، في لقاء يتوقع أن يشهد إثارة كبيرة نظر لقوة المنافس الجنوب أفريقي وتاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في البطولة القارية.

موعد مباراة الهلال ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخرطوم والدوحة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً على قناة beIN SPORTS HD 1، وهي الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة الهلال ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا

كلف القائمون على القناة المعلق منتصر الأزهري للوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.