صحتك قبل مزاجك .. فوائد وأضرار كوب الشاي وماذا يحدث للجسم عند تناوله

الرياض - كتبت رنا صلاح - الشاي من المشروبات الساخنة المفضلة لدى الكثير في مختلف دول العالم، ويتربع على عرش المشروبات الساخنة، كما أنه المشروب الأكثر استخدامًا لمختلف الأعمار، والأكثر شعبية في مصر والعديد من الدول العربية بل ومختلف بلاد العالم، ويعد كوب الشاي روتين يومي لأغلب الأشخاص في الصيف والشتاء، كما يتم تناوله في كافة الأماكن، سواء بالبيت أو المقاهي أو المتنزهات العامة، وينتشر في بلادنا الشاي الأسود المحلى بالسكر، والذي يتم إحضاره من كينيا أو الهند أو سريلانكا، ويقدم مغلي أوكشري «بوضع الماء الساخن عليه»، أو بغليه مع الماء على النار، كما يضيف البعض إليه مكونات أخرى مثل الليمون والحليب والنعناع، فيما يتناله البعض الآخر بمفرده، ونوضح في تقريرنا التالي، فوائد وأضرار كوب الشاي وماذا يحدث للجسم عند تناوله، وموضوعات أخرى ذات صلة.

فوائد الشاي للصحة

يعد الشاي مشروباً غنيًا بمضادات الأكسدة (البوليفينول) التي تعزز صحة القلب وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار، وتحسن الهضم، وتزيد التركيز بفضل الكافيين، كما يساعد تناول الشاي المعتدل على خفض ضغط الدم، والوقاية من بعض أنواع السرطانات، فضلًا عن دعم المناعة وتقوية العظام، ومن أبرز فوائد الشاي:

تعزيز صحة القلب: حيث يقلل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، الذي تخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

تحسين التركيز واليقظة: بفضل احتوائه على نسبة معتدلة من الكافيين، والذي يحفز الجهاز العصبي ويزيد الانتباه دون التسبب في توتر شديد.

تنظيم السكر والوزن: يساعد الشاي خاصة الأخضر في تقليل مستويات السكر في الدم ودعم عملية حرق الدهون.

يعزز صحة الفم والعظام: يساعد في تقليل التهابات اللثة ومنع تسوس الأسنان، كما يساهم في زيادة كثافة وقوة العظام.

أضرار الإسراف في تناول الشاي

قد يؤدي تناول الشاي بكثرة، لبعض الأضرار لجسم الإنسان، منها:

قد يسبب الإسراف في تناول الشاي وخاصة في أوقات متأخرة لأرق في النوم.

تناول الشاي بكثرة يسبب تصبغ الأسنان بمرور الوقت، لاحتوائه على التانينات.

قد يؤثر على امتصاص الحديد النباتي، لاحتوائه على بعض البوليفينولات.

قد يؤدي تناوُل الشاي لدى البعض إلى تهيُّج المعدة، خاصة عند تناوله على الريق، أو للذين يعانون من مشكلات هضمية.