المستشار محمود فوزي يتوجه بالشكر للقيادة السياسية.. ويؤكد: "خدمة مصر شرف لا يعلوه شرف"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 09:30 مساءً - وجّه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي السابق، المستشار محمود فوزي، رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب انتهاء فترة تكليفه التي استمرت نحو تسعة عشر شهرًا.

وأكد فوزي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لبّى النداء عندما دُعي لتحمّل المسؤولية، معبّراً عن امتنانه للقيادة السياسية على إتاحة الفرصة له ليكون جزءً من تركيبة الإدارة المصرية في مرحلة وصفها بالمهمة من عمر الجمهورية الجديدة.

وقال فوزي إن الوزارة "تكليف" بما تحمله الكلمة من التزام ورسالة وواجبات، وهي في الوقت ذاته "تشريف" لأن خدمة مصر شرف لا يعلوه شرف، مشددًا على أن أي مصري مخلص لن يتأخر عن أداء واجبه إذا دُعي إليه، وسيظل رهن إشارة وطنه في أي موقع.

وتوجّه بالتهنئة إلى المستشار هاني حنا عازر والوزراء الجدد الذين نالتهم ثقة القيادة السياسية، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم.

كما أعرب عن شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بقيادته وتحمله المسؤولية، ومؤكدًا أنه يجمع بين الحسم والموضوعية، وبين التوجيه والدعم، إلى جانب ما وصفه بلمسة الأبوّة في تعامله.

وأضاف فوزي أن اعتزازه الأكبر يتمثل في منحه فرصة العمل في خدمة مصر، معتبرًا ذلك وسامًا يعتز به، ومؤكدًا التزامه الدائم بالقيم التي ترسخت خلال فترة عمله، وفي مقدمتها تغليب مصلحة الوطن والمواطنين. وختم بيانه بقوله: "الحمد لله في البدء وفي الختام".