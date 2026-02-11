أخبار اليمن : تعز.. فتح طريق جولة القصر - المدينة

تعز.. فتح طريق جولة القصر - المدينةأكد القائم بأعمال محافظ تعز، أحمد المساوى، جهوزية وتأمين طريق جولة القصر - المدينة على مدار الساعة خلال شهر رمضان، بما يضمن انسيابية الحركة وتوفير ممر آمن لتنقل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأوضح المساوى، خلال زيارته الميدانية اليوم للطريق الرئيسي، ومعه مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد نور الدين المراني، أن تلك الإجراءات تتزامن مع حلول شهر رمضان وانطلاقاً من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني، وحرصاً على تذليل الصعاب أمام المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية، بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، أعلنت تأمين وتسهيل حركة المرور عبر طريق قصر الشعب - الكمب، مؤكداً أن الطريق ستظل مفتوحة ومؤمّنة على مدار الساعة لخدمة أبناء المحافظة.

وجددّ التأكيد على أن خدمة المواطن وتأمين تنقلاته، تمثل أولوية أساسية وجزءًا أصيلاً من المسؤولية، مشدداً على استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار الخدمي خلال الشهر الكريم.

