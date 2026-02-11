الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال العمرو، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في مختلف السلع الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2026، مشيراً إلى أن المخزون الغذائي في المملكة "آمن ومريح"، حيث يكفي بعض المنتجات لفترة تصل إلى أربعة أشهر.

وفرة غذائية وانخفاض أسعار السلع قبيل رمضان 2026

وأوضح العمرو، مساء الأربعاء، أن هذه الوفرة تعزز استقرار الأسواق وقدرتها على تلبية الطلب المرتفع خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن الأرقام لدى غرفة التجارة تظهر انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 20% مقارنة برمضان الماضي، فيما تراجعت القيمة السعرية لسلة المستهلك بنسبة 8%.

وفيما يتعلق بالزيوت النباتية، أشار العمرو إلى أنها السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار منذ شهر آب الماضي، مؤكداً أن هذا الارتفاع لا يرتبط بشهر رمضان وإنما بعوامل أخرى في الأسواق العالمية.