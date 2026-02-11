غيابات مؤثرة تضرب برشلونة قبل صدام أتلتيكو في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 09:29 مساءً - يدخل برشلونة اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد، غدًا الخميس، في ذهاب نصف نهائي النسخة الـ122 من كأس ملك إسبانيا لموسم 2025–2026، وسط قائمة غيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق قبل القمة المنتظرة.

قائمة غيابات برشلونة أمام أتليتكو مدريد

النادي الكتالوني أعلن رسميًا غياب "ماركوس راشفورد" عن اللقاء بسبب معاناته من آلام في الركبة اليسرى، إثر إصابة تعرض لها خلال مواجهة مايوركا السبت الماضي، ليغيب عن واحدة من أهم مباريات الموسم.

كما شهد المران الأخير للفريق استمرار غياب عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم رافينيا، وبيدري، وأندرياس كريستينسن، إلى جانب بابلو جافي، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي كبير لإيجاد البدائل المناسبة قبل مواجهة أتلتيكو.

برشلونة يتلقى دعم من عناصر الشباب

وفي ظل هذه الغيابات، استعان الجهاز الفني بعدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال التدريبات، من بينهم تومي ماركيز، جوفري تورينتس، بريان فاريناس، وخوان هيرنانديز، في خطوة قد تمهد لمنح بعضهم فرصة الظهور إذا استمرت الأزمة.

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

وتقام المواجهة على ملعب الرياض آير متروبوليتانو غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.