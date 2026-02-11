نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بالدوري المصري.. الملخص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 09:29 مساءً - حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ملخص مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

وافتتح التونسي محمد علي بن رمضان التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 31، بعدما استغل حالة ارتباك داخل دفاع الإسماعيلي ليضع الكرة في الشباك معلنًا تقدم فريقه.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي، قبل أن ينجح ياسين مرعي في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عبر تسديدة قوية في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من الأهلي على مجريات اللعب، حيث بلغت نسبة استحواذه 69%، مع أربع تسديدات على مرمى الإسماعيلي مقابل ثلاث محاولات للفريق المنافس، ما عكس أفضلية فنية واضحة لأصحاب القميص الأحمر.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي بعد مواجهة اليوم

رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما بقي الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط، لتتواصل معاناته في المسابقة هذا الموسم.