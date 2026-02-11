بيراميدز يهزم إنبى بهدفين مقابل هدف ويستعيد وصافة الدورى.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 09:30 مساءً - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ناصر ماهر صانع العاب فريق بيراميدز هدفى فريقه في الدقائق 23 ، 71 من علامة الجزاء، بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق أقطاي عبد الله في الدقيقة 47.

أحداث المباراة

شهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى بيراميدز، وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق محمود زلاكا ومروان حمدى بينما ظهرت هجمات فريق فريق إنبى على فترات متباعدة أثناء اللقاء.

وأشهر الحكم محمد الغازى الكارت الأحمر لاعب بيراميدز أحمد عاطف قطة، عقب التهور في التدخل مع أحد لاعبى فريق إنبى في الدقيقة 74.

ترتيب بيراميدز وإنبي في الدوري

وبهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 20 محتلا المركز الحادى عشر.

تشكيل فريق إنبى

يخوض فريق إنبى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، سيد سعيد، مروان داوود.

الوسط: علي محمود، أحمد العجوز، زياد كمال، محمد حتحوت.

الهجوم: يوسف أوبابا، رفيق كبو.

تشكيل بيراميدز

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - أحمد عاطف قطة .

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان حمدي.





