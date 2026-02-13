الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 65 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

65 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأوقفت قوات الاحتلال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى عند الحواجز الحديدية، وفحصت هوياتهم وأغراضهم، كما أوقفت الوافدين إلى الأقصى عند مدخل مقبرة باب الرحمة ومنعت العديد منهم من الدخول.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، في إطار تضييق ممنهج يستهدف الفلسطينيين.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، نحو 40 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة بأكملها خلال يومين، وسط توقعات بارتفاع العدد في الأيام المقبلة، في ظل استمرار تسليم الاستدعاءات الورقية أو عبر الاتصالات الهاتفية.