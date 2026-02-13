وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:23 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، والذي عُقد تحت رئاسة فخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

في الكلمة التي ألقاها نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، نقل وزير الخارجية تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس ويليام روتو، مؤكدًا التزام مصر الثابت بدعم العمل الأفريقي المشترك في ملف تغير المناخ، وتعزيز أولويات القارة في إطار المسار متعدد الأطراف.

وأكد الوزير عبد العاطي أن أفريقيا تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب التوازن بين دفع العمل المناخي وحماية أولويات التنمية، مشددًا على أن معالجة التحديات المناخية في القارة تستوجب تجديد الثقة في التعددية، ورفض الإجراءات الأحادية، وحشد وسائل تنفيذ كافية ومتوقعة ويسهل الوصول إليها، بما يتناسب مع واقع واحتياجات الدول الأفريقية.

كما استعرض وزير الخارجية خمسة اعتبارات رئيسية، في مقدمتها أهمية التمويل المناخي باعتباره حجر الزاوية في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سلامة الالتزامات القائمة، ولا سيما ما يتعلق بالمادة ٩.١ من اتفاق باريس، ورفض أي محاولات لتحويل التمويل من التزام ملزم إلى تمويل طوعي. كما شدد على أهمية تعزيز دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة موجهة لأفريقيا.

كما أبرز الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون والتكامل الأفريقي، بما يسهم في تقوية الموقف التفاوضي للقارة وتحسين النفاذ إلى الموارد، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي تدابير تجارية مرتبطة بالمناخ تتسم بالتمييز أو التقييد، والعمل على تعميق التعاون بين دول الجنوب، والمشاركة الفاعلة في صياغة النقاشات العالمية حول المناخ والتجارة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على تمسك مصر بالدور المركزي للتعددية وقيم الأمم المتحدة والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر COP27 وضعت احتياجات أفريقيا في صدارة أجندة العمل المناخي العالمي، وأن مصر ستواصل العمل داخل CAHOSCC ومع شركائها الأفارقة لدفع الأولويات المشتركة للقارة، اتساقًا مع أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.