الرياض - كتبت رنا صلاح - قتل شخصان وجرح آخر، الجمعة، في إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت الجامعة في بيان.

قتيلان وجريح بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية

وجاء في البيان أن إطلاق النار وقع في إحدى شقق مجمع المساكن الطلابية، وأدى إلى إغلاق الحرم الجامعي لبضع ساعات.

وأوضحت الإدارة أنّها "طلبت من جهاز إنفاذ القانون في الولاية (SLED) فتح تحقيق في الحادث، الذي وقع داخل شقة سكنية في مجمّع "هوجين سويتس" المخصص لسكن الطلاب، وذلك قرابة الساعة 9:15 مساءً".



وأعلنت الجامعة إغلاق الحرم الجامعي فور تلقي البلاغ، مؤكدة أنّ المحققين يتواجدون في الموقع ويواصلون تحقيقاتهم، فيما لم تُكشف بعد هوية الضحايا أو الحالة الصحية للمصاب.