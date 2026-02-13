من يحسم اللقب.. مباريات أرسنال ومان سيتي المتبقية فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:23 مساءً - وصل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي إلى مرحلة حاسمة، وسط منافسة شرسة بين فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا الأقرب للفوز باللقب، وفريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا الذي يطارد المدفعجية والتقدم على الصدارة.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتصدر ومانشستر سيتي وصيفًا

يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 57 نقطة بعد خوض 26 مباراة، محققًا 17 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 خسائر، ويأتي خلفه فريق مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة، بعد تحقيق 16 فوزًا و5 تعادلات و5 خسائر.

صراع الدوري الإنجليزي .. أرسنال يواجه أسهل طريق نحو اللقب

قدم أرسنال موسمًا قويًا حتى الآن، محققًا 17 فوزًا من أصل 26 مباراة، حيث يعتمد الفريق على صلابة الدفاع وقوة الأداء الجماعي، رغم بعض القلق من ضعف الفاعلية الهجومية في بعض المباريات الأخيرة.

تشمل المباريات المتبقية لفريق أرسنال مواجهة فرق متذيلة مثل وولفرهامبتون وتوتنهام، ثم سلسلة تحديات ضد تشيلسي وبرايتون وإيفرتون وبورنموث، قبل مواجهة حاسمة مع مانشستر سيتي ونيوكاسل.

مع اقتراب نهاية الموسم، يواجه أرسنال مباريات أسهل ضد فولهام، وست هام، بيرنلي وكريستال بالاس، ويأمل أرتيتا في تحقيق اللقب الأول منذ موسم 2003–2004.

صراع الدوري الإنجليزى.. مانشستر سيتي أمام تحديات أصعب

في المقابل، يواصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال، لكن جدول مبارياته أكثر صعوبة، مع مواجهة خصوم أقوياء مثل تشيلسي، أرسنال وأستون فيلا.

يعتمد مانشستر سيتي على تألق إيرلينج هالاند في الهجوم، ومعه النجم المصري عمر مرموش العائد للمشاركة والتألق في المواجهات الأخيرة، مع ضرورة الحفاظ على تماسك الدفاع لضمان الانتصارات والزحف نحو الصدارة.

في الأسابيع القليلة المقبلة، سيواجه السيتي نيوكاسل، ليدز، نوتنجهام فورست ووست هام، قبل مواجهة تشيلسي خارج أرضه وأرسنال على استاد الاتحاد، وهي المباراة التي قد تحسم اللقب. بعد ذلك، تنتظرهم مباريات ضد بيرنلي، إيفرتون، برينتفورد، بورنموث وأستون فيلا، مع مباراة أخيرة ضد كريستال بالاس قد تكون مصيرية في حالة استمرار المنافسة.

مواعيد مباريات أرسنال المتبقية

تأتي مواعيد مباريات أرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي كالتالي:

وولفرهامبتون خارج أرضهم – 18 فبراير 2026

توتنهام هوتسبير خارج أرضهم – 22 فبراير 2026

تشيلسي على استاد الإمارات – 1 مارس 2026

برايتون خارج أرضهم – 4 مارس 2026

إيفرتون خارج أرضهم – 14 مارس 2026

بورنموث على استاد الإمارات – 11 أبريل 2026

مانشستر سيتي خارج أرضهم – 18 أبريل 2026

نيوكاسل يونايتد على استاد الإمارات – 25 أبريل 2026

فولهام على استاد الإمارات – 2 مايو 2026

وست هام يونايتد خارج أرضهم – 9 مايو 2026

بيرنلي على استاد الإمارات – 17 مايو 2026

كريستال بالاس خارج أرضهم – 24 مايو 2026

مواعيد مباريات مانشستر سيتي المتبقية

مواعيد مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي كالتالي:

نيوكاسل يونايتد على استاد الاتحاد – 21 فبراير 2026

ليدز يونايتد خارج أرضهم – 28 فبراير 2026

نوتنجهام فورست على استاد الاتحاد – 4 مارس 2026

وست هام يونايتد خارج أرضهم – 14 مارس 2026

تشيلسي خارج أرضهم – 11 أبريل 2026

أرسنال على استاد الاتحاد – 18 أبريل 2026

بيرنلي خارج أرضهم – 25 أبريل 2026

إيفرتون خارج أرضهم – 2 مايو 2026

برينتفورد على استاد الاتحاد – 9 مايو 2026

بورنموث خارج أرضهم – 17 مايو 2026

أستون فيلا على استاد الاتحاد – 24 مايو 2026

كريستال بالاس على استاد الاتحاد – سيتم تحديد الموعد لاحقاً