الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد محادثات عقدها دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون في سلطنة عمان الأسبوع الماضي بشأن البرنامج النووي الإيراني، يستعد الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران، في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا بشن هجوم، وفقا لما نقلته "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين.

أمريكا تقرر إرسال طائرة مقاتلة وآلاف الجنود للشرق الأوسط

وبحسب المسؤولين، فإن الاستعدادات تشمل خططا لعمليات ممتدة في حال فشل المسار الدبلوماسي أو تصاعد التوتر بشكل أكبر، في مؤشر إلى جدية الخيارات المطروحة داخل الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية التخطيط العسكري، إن الاستعدادات الجارية تعكس سيناريو لعمليات طويلة الأمد، ما يرفع منسوب المخاطر المحيطة بالمسار الدبلوماسي القائم بين واشنطن وطهران.

إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط

وأكد مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع (البنتاغون) قررت إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط، بما يشمل آلاف الجنود وطائرات مقاتلة ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة، إضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية متقدمة.

وفي كلمة ألقاها أمام جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بولاية نورث كارولاينا، أقرّ ترامب بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران كان صعبا"، مضيفا: "أحيانا يجب أن يكون هناك خوف. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعالج الوضع فعلا".



