الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام، أطلقت فنزويلا سراح 17 سجينا سياسيا، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، السبت.

إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً في فنزويلا

وكتب رودريغيز على شبكات التواصل أنه "في إطار قانون العفو، يجري في هذا الوقت إطلاق سراح 17 شخصا محرومين من حريتهم في زونا 7"، في إشارة إلى مركز الاعتقال في العاصمة كراكاس.

وخورخي رودريغيز هو شقيق الرئيسة ديلسي رودريغيز التي تولت مهامها بعدما اعتقلت قوة خاصة أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو في عملية جرت في 3 يناير.

وأفاد أقرباء معتقلين عبر واتساب أنهم لم يرصدوا في الوقت الحاضر أي عملية إفراج عن معتقلين في "زونا 7".

وتعتصم هذه العائلات أمام مقر الشرطة منذ إعلان الرئيسة في 8 يناير أولى عمليات إطلاق سراح سجناء سياسيين.