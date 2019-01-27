الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الاقامة وتعرف على الفئات المستثناه من رسوم العمالة الوافدة

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين ،قامت المملكة بالتعاون مع ثلاثة جهات حكومية وهي “مركز المعلومات الوطني و وزارة المالية و المديرية العامة للجوازات ” ومع قدوم عام 2020 قامت المملكة بتعديل رسوم المرافقين لتحقيق التوازن المالي حيث أن الحكومة السعودية تسعى إلى تطبيق رؤية 2030 في تطوير جميع مرافق وزارات وهيئات المملكة لمواكبة التطور الإلكتروني الذي يجتاح العالم،ومن هذا المنطلق قامت المملكة بتطبيق الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين والمقيمين المغتربين في المملكة كثير من الإجراءات التي كانت تستهلك الكثير من الوقت والجهد في التنقل بين أروقة المكاتب وفروع الوزارات في مختلف أرجاء المملكة.

و توفر الجوازات فى المملكة العربية السعودية طرق كثيرة لسداد الرسوم المستحقة على صاحب الاقامة، وايضا وزارة الداخلية وفرت وسهلت على المقيمين بالمملكة واصبح سداد الرسوم يتم بنظام دفعات مستحقة في موعد محدد يجب سدادها، ويمكن معرفة موعد هذه الدفعات من خلال الاستعلام عن المرافقين برقم الاقامة من خلال بوابة ابشر.

وأعلنت مديرية الجوزات كيفية تحصيل رسوم المرافقين والتابعين للمقيمين من العاملين في القطاع الخاص جراء تطبيق برنامج المقابل المالي، بخلاف التنويه عن من هم الفئات المستثناة من قرار ضريبة فرض رسوم المرافقين للعمالة الوافدة، ومواعيد تحصيل الرسوم.

حيث تسعي حكومة المملكة العربية السعودية الي تطبق تلك الرسوم المستحقة من اجل مقابل الخدمات التي يريد كل شخص مقيم أو وافد لاستخراج بعض المستندات الخاصة بالتاشيرات والإقامة ورخص العمل، حيث يمكن الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة جديدة وغيرها من الخدمات عبر بوابة ابشر.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين

ومعرفة رسوم المرافقين برقم الاقامة من الامور التي تكون مهمه بنسبة كبيرة حيث يحتاج دوما الكفلاء والمرافقين الى التعرف على رسوم المرافقين برقم الاقامة، هذا الامر الذي وفرته وزارة الداخلية السعودية عبر الخدمات الالكترونية والتي لا يعرفها الكثير من الكفلاء والمقيمين في المملكة.

ويقدم موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية الكثير من الخدمات التي تهم المقيمين والمواطنين في المملكة على حد سواء، ومن بين الخدمات التي تقدمها بوابات ابشر الإلكترونية خدمة استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة وغيرها من الخدمات التي تكون ذات أهمية للمقيمين في المملكة، وفى السطور التالية سوف نشرح طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين بكل سهولة.

الدخول إلى الحساب الشخصي على موقع الوزارة.

الضغط على قسم أو تصنيف ” المقيمون “

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ستجد مجموعة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، وكي تصل إلى الاستعلام عن التابعين اضغط تحت ” الجوازات ” على كلمة المزيد؛ لإظهار بقية خدمات الجوازات المتاحة.

اضغط على ” خدمات التابعين ” على الفور تظهر لك المعلومات التي تبحث عنها.

ننصح بمراجعة الخدمات على الموقع؛ لأنها ستوفر الكثير من المعلومات بالنسبة لكل المقيمين بالمملكة.

1- زوجة المواطن .

2- الأبناء للمواطنة في حالة إن كان الزوج لا يحمل الجنسية السعودية.

3- شركات العمل التي تحتوي على أقل من 5 عمال.

4- من يعملون في العمالة المنزلية.

5- في حالة إذا كان عدد العمالة في إحدى الشركات أكثر من 9، فإن 4 من العمالة يتم استثناؤهم من دفع الرسوم.

6- المواطنين الوافدين من الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي.

7- جنسيات تم تحديدها للإعفاء.

الفئات المستثناه من رسوم العمالة الوافدة

ومن المعروف أنه يكون إصدار وتجديد إقامة مرافقين المقيم بعد بلوغ السن القانوني 18 سنة 500 ريال إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر كحد اقصى و 200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة إصدار، وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت تطبيق قرار رسوم المرافقين منذ يوليو 2017 بقيمة 100 ريال سعودي على كل مرافق ومرافقة للعمالة الوافدة، وتم توفير مبلغ مليار ريال سعودي مع نهاية العام، وإرتفعت رسوم المرافقين ووصلت إلى 200 ريال سعودي.

وبهذا الارتفاع الكبير في رسوم المرافقين اصبح امر الاستقدام للكثير من المقيمين والوافدين فى المملكة العربية السعودية امر مكلف، حيث نشر البنك السعودي الفرنسي تقرير يشير فية ان الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين، أن هذا القرار من المؤكد أن يساهم في عودة الكثير من الوافدين إلى ديارهم خلال السنوات القادمة.

حاسبة رسوم التابعين والمرافقين

وتوفر وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة للمواطنين والمقيمين مثل حجز موعد في برنامج الأحوال المدنية، وتوفر غير ذلك خدمة يمكن الاستفادة منها المقيمين داخل السعودية كيفية تجديد رخصة قيادة من خلال أبشر المرور.

ومن خلال الحاسبة يمكن من معرفة كافة رسوم التابعين والمرافقين المترتبة عليك كمقيم في المملكة العربية السعودية إذا ما كنت من غير الفئات المستثناة، وهذه هي الرسوم التي يتوجب عليك سدادها عند تجديد الإقامة، حيث يتم احتساب الرسوم بأثر رجعي في حال لم يتم سدادها سابقا إضافة إلى احتساب رسوم مدة التجديد.

في البداية يجب على الشخص الدخول على موقع حاسبة رسوم المرافقين والتابعين.

يقوم الشخص بكتابة تاريخ نهاية الإقامة

الخطوة التالية هي كتابة عدد التابعين

الخطوة الأخيرة هي إختيار الطريقة احتساب بغرض تجديد الإقامة

احتساب بغرض الخروج النهائي احتساب بغرض الخروج والعودة

احتساب إلى التاريخ المحدد

سداد رسوم المرافقين عن طريق صراف الراجحي

ومن بين خدمات التسهيل توفر خدمة سداد نظام مركزي لخدمات سداد الفواتير يتمتع بالثقة والمرونة من مصرف الرجحي في جميع محافظات المملكة، وذلك من خلال توفير الربط الإلكتروني بين المصارف ومصدري الفواتير بحيث يمنحك القدرة على دفع فواتيرك ومدفوعاتك عن طريق مختلف القنوات المصرفية وفي أي وقت.

الجدير بذكر بدأت الحكومة السعودية تطبيق قرار رسوم المرافقين في يوليو 2017 بواقع 100 ريال على كل مرافق ، و جاء هذا بهدف توفير مليار ريال سعودي مع نهاية كل عام، وتم زيادة رسوم المرافقين مع بداية عام 2018.