أخبار اليمن : مرور إب للسائقين: خذوا حذركم في سمارة والسياني

مرور إب للسائقين: خذوا حذركم في سمارة والسياني
حذرت شرطة مرور إب، من تعرض المحافظة لأمطار غزيرة وضباب كثيف خاصة على نقيلي سمارة والسياني.
ونبهت شرطة المرور في بيان، السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية في خط صنعاء - إب - تعز بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة في الطرقات الجبلية خصوصاً في نقيلي سمارة والسياني.
وشددت على أهمية الإلتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية، وتجنب الانشغال أثناء القيادة، وعدم التجاوز الخاطئ، وترك مسافة آمان كافية، واستخدام أنوار الضباب.
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