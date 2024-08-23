أخبار اليمن : صلاح: ذكرى التأسيس تجسّد مكانة المؤتمر في الحياة السياسية

صلاح: ذكرى التأسيس تجسّد مكانة المؤتمر في الحياة السياسيةأكد الشيخ عزام صلاح -رئيس الهيئة البرلمانية- أن إقرار الميثاق الوطني وإعلان تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م شكَّل حدثاً استثنائياً في تاريخ اليمن.

وهنَّأ صلاح قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ 42 للتأسيس.

وقال - في تصريح لـ"الميثاق" تنشره في عددها القادم- إن المناسبة هذا العام تأتي لتجسّد مكانة وأهمية المؤتمر في الحياة السياسية ودوره الفاعل في تعزيز التلاحم ووحدة الصف الوطني والصمود بقوة في وجه العدوان وأدواته، مؤكداً في هذا السياق أن المؤتمر وُجد ليبقى، وأنه كان ولا يزال عصياً على الانكسار.

ونصح الشيخ عزام أعداء المؤتمر بالكف عن محاولاتهم المساس به.

وأضاف: عليكم أن تدركوا حجم العلاقة التي تربط المؤتمر الشعبي العام باليمن أرضاً وإنساناً وأن وجوده مرتبط بوجود 35 مليون مواطن يمني.

وبيَّن أنه بفضل الإرادة الواعية والتفاعل الكبير المساند لقرارات أبوراس أثبت المؤتمريون قوة وحدتهم كما أظهروا حجم وفاعلية التمسك بمواقف التنظيم المنحازة إلى صف الوطن.