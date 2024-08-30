أخبار اليمن : الأونروا: مقتل 150 طفلاً بالضفة منذ 7 أكتوبر

الأونروا: مقتل 150 طفلاً بالضفة منذ 7 أكتوبرقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل" قتلت أكثر من 150 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، عبر منصة "إكس"، أن "أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تُؤكد أن 150 طفلًا على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".

وذكر أن الوكالة علقت خدماتها في العديد من مخيمات الضفة، بسبب العمليات العسكرية "الإسرائيلية".

وشدد على أن العملية "الإسرائيلية" تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في أربع مخيمات للاجئين شمال الضفة.