أخبار اليمن : الاحتلال يمنع وصول المياه إلى مستشفى جنين

الاحتلال يمنع وصول المياه إلى مستشفى جنينمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأكد ضرغام زكارنة مدير مركز الدفاع المدني في جنين أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام بوابة المستشفى الحكومي منعت طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى، حيث يحتاج قسم غسيل الكلى الى 100 كوب يوميا من المياه.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي من توقف خدمات غسيل الكلي حال استمرت قوات الاحتلال في منع دخول المياه للمستشفى.

ولليوم الرابع على التوالي يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص شديد في المياه، بسبب تدمير خط المياه الرئيسي المغذي للمستشفى بفعل تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلف العدوان المتواصل على مدينة جنين العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن اعتقال قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين واجبار العديد من العائلات على اخلاء منازلهم، بالإضافة إلى إلحاق تدمير واسع في البنية التحتية، وسط فرض حظر للتجوال ومحاصرة العديد من المناطق والأحياء السكنية ومنع خروج المواطنين من منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال بدأت فجر الأربعاء الماضي عدوانا واسعا ومكثفا، بمشاركة طائرات مروحية ومسيرات وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات، على مدن جنين وطوباس وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، كما فرضت حصارا مشددا على تلك المدن وأعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد ومنعتها من الوصول للمصابين في الأماكن التي استهدفها العدوان.