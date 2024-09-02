أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا السيول في الحديدة

حصيلة جديدة لضحايا السيول في الحديدةارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها محافظة الحديدة، إلى 95 حالة وفاة، و34 مصابا.

وأوضح بيان صادر عن لجنة الطوارئ في الحديدة أن 11 شخصا قضوا خلال الثلاثة الأيام الماضية بحوادث غرق وتهدم منازل وصواعق جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المديريات منذ مساء الثلاثاء الماضي، ليرتفع إجمالي الضحايا الى 95 حالة وفاة.

ولفت البيان إلى أن نحو 21 شخصاَ قضوا جراء السيول بمديرية زبيد، و11 شخصا في مديرية الزهرة، و10 بمديرية الزيدية، و7 بمديرية باجل ومثلهم في كل من الدريهمي وبيت الفقيه.

كما أودت السيول بحياة 6 أشخاص بمديرية المراوعة، و5 بمديرية السخنة، ومثلهم بمديرية الضحي، و4 في برع ومثلهم في الجراحي، و3 في المنيرة، إضافة إلى حالتين في اللحية، وثلاث أخرى تم تسجيلها بمديريات الحالي وجبل راس والقناوص.

في سياق ذلك، تواصل الجهات المعنية بمحافظة الحديدة، أعمال الاغاثة الطارئة ومساعدة الأسر المتضررة التي جرفت السيول منازلها، وكذا فتح وتسوية الطرق المقطوعة، وتنفيذ إجراءات عاجلة لتصريف مياه السيول، للتخفيف من الأضرار والخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول.

